Prevc z kolejnym zwycięstwem w PŚ! Stoch najwyżej z Biało-Czerwonych

Prevc odniósł zwycięstwo po pięknej walce z reprezentantem gospodarzy Stephanem Embacherem. Drugi na półmetku Słoweniec oddał w drugiej serii najdłuższy skok konkursu - 228,5 m i wyprzedził zaledwie o 1,1 pkt Embachera. Trzecie miejsce zajął kolejny Austriak Jonas Schuster, który po raz pierwszy w karierze stanął na podium PŚ.

Stoch poprawił się w drugiej serii, osiągając 197 metrów, o 15 metrów dalej niż w pierwszej. Pozwoliło mu to awansować z 29. na 23. miejsce.

Piotr Żyła zakończył konkurs na pierwszej serii, zajmując 36. pozycję. W piątkowych kwalifikacjach odpadli Paweł Wąsek, Klemens Joniak i Dawid Kubacki.

W niedzielę odbędzie się drugi konkurs na Kulm, poprzedzony kwalifikacjami.

W Austrii nie startuje potrójny medalista zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo Kacper Tomasiak, który wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek w norweskim Lillehammer mistrzostwach świata juniorów.

Wyniki:

1. Domen Prevc (Słowenia) 433,0 pkt (213,5 m/228,5 m)

2. Stephan Embacher (Austria) 431,9 (223,0/219,5)

3. Jonas Schuster (Austria) 401,1 (215,5/204,5)

4. Daniel Tschofenig (Austria) 392,7 (201,0/212,5)

5. Maximilian Ortner (Austria) 386,5 (202,0/205,5)

6. Philipp Raimund (Niemcy) 384,8 (203,5/209,5)

7. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 382,2 (208,5/202,0)

8. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 381,5 (214,0/202,0)

9. Andreas Wellinger (Niemcy) 378,7 (206,0/197,0)

10. Kevin Bickner (USA) 378,1 (204,5/204,5)...

23. Kamil Stoch (Polska) 349,2 (184,0/197,0)

36. Piotr Żyła (Polska) 154,9 (182,0)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 21 z 30 zawodów):

1. Domen Prevc (Słowenia) 1714 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1021

3. Ren Nikaido (Japonia) 921

4. Daniel Tschofenig (Austria) 795

5. Philipp Raimund (Niemcy) 783

6. Anze Lanisek (Słowenia) 767

7. Jan Hoerl (Austria) 720

8. Stephan Embacher (Austria) 695

9. Felix Hoffmann (Niemcy) 652

10. Stefan Kraft (Austria) 526

...

14. Kacper Tomasiak (Polska) 342

27. Kamil Stoch (Polska) 156

30. Piotr Żyła (Polska) 125

38. Maciej Kot (Polska) 76

40. Dawid Kubacki (Polska) 54

Paweł Wąsek (Polska) 54

66. Aleksander Zniszczoł (Polska) 3

67. Klemens Joniak (Polska) 2

Klasyfikacja PŚ w lotach:

1. Domen Prevc (Słowenia) 100 pkt

2. Stephan Embacher (Austria) 80

3. Jonas Schuster (Austria) 60

...

23. Kamil Stoch (Polska) 8



Puchar Narodów:

1. Austria 4290 pkt

2. Słowenia 3325

3. Japonia 2939

...

6. Polska 1007

PAP