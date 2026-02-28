Prevc z kolejnym zwycięstwem! Walka o Kryształową Kulę przesądzona?

Zimowe

Anna Twardosz zajęła 16. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w austriackim Hinzenbach. Pola Bełtowska odpadła w kwalifikacjach. Słowenka Nika Prevc odniosła 14. zwycięstwo w sezonie. Na podium stanęły też Austriaczka Lisa Eder i Norweżka Anna Odine Stroem.

Uśmiechnięta skoczkini narciarska w czerwonej czapce i białej kurtce, trzymająca bukiet kwiatów i dyplom.
fot. PAP
Anna Twardosz

Twardosz na normalnym obiekcie w Hinzenbach skoczyła 83 m i 82 m, co dało jej 211,2 pkt. Prevc, trzykrotna medalistka zakończonych przed tygodniem igrzysk, dwukrotnie uzyskała 89 m, triumfując notą 258,6 pkt. Druga Eder straciła do zwyciężczyni trzy punkty po skokach na 89 m i 89,5 m. Trzecia Stroem, która na olimpijskich skoczniach w Predazzo wygrała oba konkursy indywidualne, osiągnęła 86,0 m i 85,5 m, co dało jej 238,3 pkt.

 

Prevc odniosła 26. zwycięstwo w karierze i pod tym względem zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Wyprzedzają ją tylko Japonka Sara Takanashi - 63 i Norweżka Maren Lundby - 30.

 

W klasyfikacji generalnej Prevc ma już 2036 pkt i zmierza po trzecią z rzędu Kryształową Kulę. Druga Japonka Nozomi Maruyama zdobyła 1470 pkt, a trzecia Eder - 1213. Twardosz z dorobkiem 193 pkt i plasuje się na 24. pozycji. Bełtowska ma 19 pkt i jest 51.

 

W niedzielę o godzinie 15.20 odbędzie się drugi konkurs na normalnej skoczni w Hinzenbach. 

KP, PAP
