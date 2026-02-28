Wielki spór przed mundialem, mecze w USA zagrożone. "Stawia te żądania"

Rada Miasta Foxborough poinformowała, że nie zatwierdzi licencji wymaganych przez FIFA do zajęcia stadionu bez gwarancji, że miasto nie zostanie obciążone kosztami ochrony. Rada ostatnio 17 lutego podtrzymała stanowisko w tej sprawie i od tamtej pory nie poczyniono postępów, by spór rozwiązać.

Czasu, by zakończyć ten temat, jest coraz mniej, bowiem miasto wyznaczyło termin zatwierdzenia licencji na 17 marca, biorąc pod uwagę czas potrzebny na przygotowanie wdrożenia planu bezpieczeństwa. Chociaż na stadionie New England Patriots odbędzie się tylko siedem meczów, w tym ćwierćfinał, organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie przez wszystkie 39 dni trwania mistrzostw świata.

Władze Foxborough szacują koszt na 7,8 mln dolarów, a członkowie władz miasta zapowiedzieli, że nie obciążą podatników swojej małej społeczności tym rachunkiem. Amerykańskie Biuro Spisowe szacuje, że Foxborough liczy ok. 19 tys. mieszkańców.

Kongres zatwierdził 625 milionów dolarów finansowania na bezpieczeństwo dla 11 miast-gospodarzy MŚ w Stanach Zjednoczonych, ale nie otrzymały one jeszcze obiecanych funduszy. Jednym z powodów jest częściowe zawieszenie działalności rządu, które wpłynęło na Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pieniądze mają jednak zostać wkrótce przekazane.

- Pieniądze muszą się znaleźć. Jesteśmy małym miastem. To prawie 10 procent naszego rocznego budżetu. Jak ktokolwiek może oczekiwać, że wydamy te pieniądze na kogoś, kto przyjeżdża do naszego miasta na 39 dni, stawia wszystkie te żądania, a potem wyjedzie? Nie możemy tego zrobić naszym podatnikom – powiedziała Stephanie McGowan, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Foxborough.

FIFA wysłała swoich przedstawicieli na spotkanie 17 lutego, ale nie udzielili oni władzom miasta stosownych zapewnień.

- Muszę być z wami szczery, jestem zdumiony, że siedzicie tu teraz przede mną i że wciąż nie mamy pojęcia, skąd przyjdą te pieniądze – powiedział członek rady, Mark Elfman.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca i zakończą 19 lipca. Spotkania mają zostać rozegrane w całych Stanach Zjednoczonych, a także w Kanadzie i Meksyku.