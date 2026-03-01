Polska tenisistka w półfinale turnieju w Meksyku wygrała z Chinką Shuai Zhang 6:2, 6:7 (6-8), 6:3. Wcześniej w Meridzie pokonała kolejno: reprezentującą Uzbekistan Marię Timofiejewę 6:4, 7:6 (8-6), Hiszpankę Jessicę Bouzas Maneiro 6:0, 6:3 i Czeszkę Marie Bouzkovą 6:3, 4:6, 6:3.

Mająca mołdawskie korzenie oraz zajmująca w rankingu 63. miejsce Bucsa, zwyciężając z Paolini, pierwszy raz karierze pokonała rywalkę z czołowej dziesiątki zestawienia. Do finału imprezy WTA dotarła natomiast po raz drugi. W listopadzie w turnieju rangi 250 w Hong Kongu przegrała z Kanadyjką Victorią Mboko.

Awans do finału w Meridzie oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu rankingu Fręch znajdzie się na 36. miejscu. Jeśli sięgnie po tytuł, wskoczy na 29. pozycję. Najwyżej w karierze notowana była na 22. miejscu.

PAP