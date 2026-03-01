Finał WTA w Meridzie: Magdalena Fręch - Cristina Bucsa. Kiedy mecz? O której godzinie?

Pochodząca z Łodzi zawodniczka do tej pory bardzo dobrze prezentowała się podczas rywalizacji w Meksyku. Polka ma na swoim koncie już cztery zwycięstwa. Jej wyższość musiały uznawać kolejno: Marija Timofiejewa, Jessica Bouzas Maneiro, Marie Bouzkova oraz Shuai Zhang. Jak widać po wymienionych nazwiskach, Fręch była w stanie pokonać tenisistki, które znajdują się wyżej od niej w rankingu WTA.

ZOBACZ TAKŻE: Czegoś takiego dawno nie było! Rywal wycofał się z gry tuż przed finałem

Przed naszą reprezentantką jednak bardzo trudne wyzwanie. W wielkim finale turnieju rangi WTA 500 naprzeciwko niej stanie Cristina Bucsa. Hiszpanka może pochwalić się jeszcze lepszymi wynikami podczas zmagań w Meridzie, ponieważ w czterech rozegranych pojedynkach nie przegrała ani jednego seta. Jej przeciwniczkami były: Donna Vekic, Marina Stakusic, Zeynep Sonmez i Jasmine Paolini.

Na poziomie WTA Fręch z Bucsą jeszcze nie grała. W latach 2017-21 trzy razy mierzyły się w imprezach niższej rangi, a Polka odniosła dwa zwycięstwa. Finał zacznie się o północy w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.

Kiedy mecz Magdalena Fręch - Cristina Bucsa? O której godzinie?

Finał turnieju WTA w Meridzie z udziałem Magdaleny Fręch odbędzie się w nocy z niedzieli (1 marca) na poniedziałek (2 marca). Organizatorzy rywalizacji podali, że dokładna godzina rozpoczęcia starcia to północ czasu polskiego.

AA, Polsat Sport