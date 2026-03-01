Perugia z Superpucharem Włoch! Świetny mecz zespołu Semeniuka

Spotkanie lepiej rozpoczęli siatkarze Perugii, którzy szybko wyszli na prowadzenie i utrzymywali je praktycznie do samej końcówce. Świetnie w ofensywie wyglądali Oleh Płotnicki oraz Wassim Ben Tara, co znacznie ułatwiało grę podopiecznym Angelo Lorenzettiego. W ekipie z Werony odpowiadali za to Noumory Keita i Darlan Souza, którzy prezentując mocną i fizyczną siatkówkę szybko doprowadzili do stanu 20:20. Już na samym finiszu więcej zimnej krwi ponownie okazała Rana Verona i to zawodnicy z miasta Romea i Julii wygrali premierowego seta.

W drugim secie Perugia błyskawicznie wróciła do gry, choć Verona nie odpuszczała. Kluczowa okazała się końcówka, gdy od stanu 20:19 siatkarze z diabłem w herbie mocno postarali się o doprowadzenie do wyrównania. Set zakończył się wynikiem 25:22, a tablica wskazywała stan 1:1 w całym meczu.



Trzecia partia to pokaz mocnej siatkówki po obu stronach. W ekipie z Werony praktycznie nie do powstrzymania był Darlan Souza, z kolei w Perugii wyróżniał się Kamil Semeniuk. Simone Giannelli uruchomił również środek, z którego punktował młody Federico Crosato. Równo rozłożony ciężar gry poskutkował łatwą wygraną do 21 w trzeciej partii.



Czwarty i jak się okazało decydujący set spotkania to prowadzenie Rana Verona, które zostało zaprzepaszczone już w połowie partii. Najpierw podopieczni Fabio Solego prowadzili już 14:10, aby oddać cztery punkty z rzędu. Na samym finiszu już górą zdecydowanie byli zawodnicy z Perugii, a świetne zawody rozgrywał Płotnicki. Ostatnia partia zakończyła się wynikiem 25:20 dla zespołu Perugii, a całe spotkanie rezultatem 3:1.



Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona 1:3 (25:27, 25:22, 25:21, 25:22)

