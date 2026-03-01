Skra znów zwycięska! Wielki krok w kierunku fazy play-off

Gospodarze lepiej rozpoczęli to spotkanie (5:2), ale Gdańszczanie szybko zebrali się w sobie i nie tylko odrobili stratę, ale i wyszli na prowadzenie. Przez dłuższy czas utrzymywali 2-3 punkty przewagi, ale w końcówce to Skra doprowadziła do remisu (20:20). Rozpoczęła się wojna nerwów. Na przewagi wygrali ją goście, którzy wyszli na prowadzenie 1:0.

Drugiego seta również lepiej otworzyli Bełchatowianie. I tym razem Trefl nadrobił straty, ale na prowadzenie już nie udało mu się wyjść. Gospodarze cały czas trzymali rękę na pulsie, a w ataku wyraźnie rozkręcał się Alan, który zastąpił w drugim secie Arkadiusza Żakietę. Na środku cały czas brylował Lemański, zarówno w ataku, jak i bloku. Po nieco ponad godzinie gry na tablicy widniał wynik 1:1.

Kolejny set - kolejny dobry początek Skry. Tym razem jednak zespół prowadzony przez Krzysztofa Stelmacha poszedł za ciosem i powiększył przewagę do pięciu punktów (9:4). Gospodarze rozkręcali się z każdą kolejną piłką, a nieskończone ataku rywali byli dla nich jak woda na młyn. Gdańszczanie szans na poprawę swojej gry musieli szukać w czwartej partii.

Ale nie znaleźli. Początkowo żadna z drużyn nie odpuszczała nawet na moment, ale z czasem Skra znów zaczęła się napędzać. Gdańszczanie nie mieli mocy w ataku, czego nie można było powiedzieć o ich rywalach. Lemański i Alan dzięki świetnemu rozegraniu Grzegorza Łomacza postawili kropkę nad "i" i zakończyli to spotkanie.

Dzięki zwycięstwu nad Treflem, Skra z dorobkiem 33 punktów plasuje się na ósmym miejscu w tabeli PlusLigi. Przypomnijmy, że osiem najlepszych zespołów fazy zasadniczej już niedługo rozpocznie walkę w play-offach. W tym momencie poza czołówką znajduje się m.in. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (30 pkt).

PGE GiEK Skra Bełchatów - Energa Trefl Gdańsk 3:1 (31:33, 25:23, 25:17, 25:20)

PGE GiEK Skra Bełchatów: Zouheir El Graoui, Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Michał Szalacha, Arkadiusz Żakieta - Kamil Szymura (libero) - Maksym Kędzierski, Kajetan Kubicki, Mohammad Manavinezhad, Alan Souza

Energa Trefl Gdańsk: Tobias Christian Brand, Moustapha M'Baye, Aleksiej Nasewicz, Piotr Nowakowski, Piotr Orczyk, Przemysław Stępień - Voitto Koykka (libero) - Damian Kogut, Paweł Pietraszko, Damian Schulz, Rafał Sobański