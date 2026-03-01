To musiało zaboleć! Siatkarz z drużyny Bartosza Kurka nie podnosił się z parkietu

W niedzielę 1 marca odbył się mecz ligi japońskiej, w którym zespół Kurka - Tokyo Great Bears, zmierzył się z wiceliderem ligi w Kraju Kwitnącej Wiśni - Osaka Bluteon. Drużyna reprezentanta Polski przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę po czterech setach. W mediach społecznościowych głośno jednak zrobiło się o sytuacji, która miała miejsce pod koniec meczu.

Znokautowany został bowiem libero i kolega z szatni Kurka - Taichiro Koga. Siatkarz Osaka Bluteon - Masato Kai - trafił go piłką prosto w twarz. Był to bardzo mocny atak, więc nic dziwnego, że Koga przez chwilę nie podnosił się z parkietu. Na boisku błyskawicznie pojawili się lekarze japońskiej drużyny.

Another player with ice on his eyes after the match 🤕😭.



Taichiro Koga took a Masato Kai back attack straight to the face 😱, brushed it off, stayed in as libero, and helped seal the win 🆚 Osaka Bluteon 😮‍💨.



🏐 #SVLeague #Volleyball pic.twitter.com/UBUCritsz7 — Volleyball World (@volleyballworld) March 1, 2026

Na szczęście zawodnikowi nie stało się nic poważnego. Libero po chwili podniósł się z ziemi i pomógł swojej drużynie w sięgnięciu po zwycięstwo.

