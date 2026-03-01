To musiało zaboleć! Siatkarz z drużyny Bartosza Kurka nie podnosił się z parkietu

Do nieprzyjemnie wyglądającej sytuacji doszło w meczu Tokyo Great Bears - Osaka Blueton. Jeden z kolegów Bartosza Kurka z drużyny został uderzony piłką w twarz i przez chwilę nie podnosił się z boiska.

Siatkarz z lodem na oczach po trafieniu piłką w twarz podczas meczu ligi japońskiej.
fot. Cyfrasport, X (@volleyballworld)
Kurek i jego drużyna wygrali mecz ligi japońskiej po dramatycznej akcji

W niedzielę 1 marca odbył się mecz ligi japońskiej, w którym zespół Kurka - Tokyo Great Bears, zmierzył się z wiceliderem ligi w Kraju Kwitnącej Wiśni - Osaka Bluteon. Drużyna reprezentanta Polski przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę po czterech setach. W mediach społecznościowych głośno jednak zrobiło się o sytuacji, która miała miejsce pod koniec meczu.

 

Znokautowany został bowiem libero i kolega z szatni Kurka - Taichiro Koga. Siatkarz Osaka Bluteon - Masato Kai - trafił go piłką prosto w twarz. Był to bardzo mocny atak, więc nic dziwnego, że Koga przez chwilę nie podnosił się z parkietu. Na boisku błyskawicznie pojawili się lekarze japońskiej drużyny.

 

 

Na szczęście zawodnikowi nie stało się nic poważnego. Libero po chwili podniósł się z ziemi i pomógł swojej drużynie w sięgnięciu po zwycięstwo.

AA, Polsat Sport
INNEOSAKA BLUETONSIATKÓWKATOKYO GREAT BEARS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aluron CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn. Skrót meczu
Zobacz także

