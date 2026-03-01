Prawie siedem lat zawieszenia! Wyjątkowo wysoka kara dla tenisisty

We wrześniu 2025 roku Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) zawiesiła Aboiana z powodu podejrzenia o naruszenie przepisów antykorupcyjnych.

Argentyńczyk został oskarżony o ustawianie meczów. Miał również pomagać innym obstawiać zakłady, manipulować wynikami spotkań czy przyjmować płatności w zamian za uzyskanie określonego wyniku. Mężczyzna przyznał się do ustawienia ośmiu własnych meczów w latach 2018-2025. Za swoje przewinienia otrzymał bardzo surowy wyrok.

"Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) potwierdziła dziś, że argentyński tenisista Leonardo Aboian został zawieszony na okres sześciu lat i dziewięciu miesięcy oraz ukarany grzywną w wysokości 40 000 dolarów (z czego 25 000 dolarów zawieszono) po przyznaniu się do 30 naruszeń Programu Antykorupcyjnego w Tenisie (TACP)" - napisano w oświadczeniu ITIA.

Aboian, który najwyżej w karierze plasował się na 229. miejscu w rankingu ATP, będzie mógł wrócić do rywalizacji w czerwcu 2032 roku. Będzie miał wtedy 34 lata.

KP, Polsat Sport