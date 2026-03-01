Tauron Liga: UNI Opole - Lotto Chemik Police. Relacja live i wynik na żywo
UNI Opole kontra Lotto Chemik Police to spotkanie 19. kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu UNI Opole - Lotto Chemik Police na Polsatsport.pl.
Przed tygodniem Opolanki stoczyły zaciętą batalię z Budowlanymi, której stawką była pozycja wicelidera TAURON Ligi. Po pięciosetowej walce lepsze okazały się jednak Łodzianki. W fotelu liderek na dobre zadomowiły się już bowiem siatkarki DevelopResu Rzeszów.
Z kolei Chemik utrzymał szóstą pozycję w tabeli, choć nie sprostał Pałacowi Bydgoszcz, któremu uległ 1:3. Mimo wszystko Policzanki muszą drżeć, wciąż nie mają bowiem zapewnionej gry w fazie play-off.
Relacja live i wynik na żywo meczu UNI Opole - Lotto Chemik Police na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.