Przed tygodniem Opolanki stoczyły zaciętą batalię z Budowlanymi, której stawką była pozycja wicelidera TAURON Ligi. Po pięciosetowej walce lepsze okazały się jednak Łodzianki. W fotelu liderek na dobre zadomowiły się już bowiem siatkarki DevelopResu Rzeszów.

Z kolei Chemik utrzymał szóstą pozycję w tabeli, choć nie sprostał Pałacowi Bydgoszcz, któremu uległ 1:3. Mimo wszystko Policzanki muszą drżeć, wciąż nie mają bowiem zapewnionej gry w fazie play-off.

Relacja live i wynik na żywo meczu UNI Opole - Lotto Chemik Police na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport