Problemy Krzysztofa Piątka w Katarze. "Aż do odwołania"

W sobotę rozpoczął się skoordynowany atak lotniczy i rakietowy na Iran. Teheran odpowiedział siłą, ostrzeliwując bliskowschodnich sąsiadów. To doprowadziło do paraliżu turystyki, transportu i wielu innych sektorów gospodarki.

ZOBACZ TAKŻE: Kontuzja Roberta Lewandowskiego! Jest oficjalny komunikat Barcelony



W Katarze, który również został wciągnięty w konflikt, władze zadecydowały o zawieszeniu wszelkich wydarzeń sportowych. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie: "Terminy wznowienia rozgrywek zostaną ogłoszone w późniejszym czasie za pośrednictwem oficjalnych kanałów federacji".



Na razie zakaz organizacji imprez sportowych obowiązuje "aż do odwołania".



To oznacza, że w najbliższym czasie na boisko nie wybiegnie Krzysztof Piątek. Polski napastnik jest zawodnikiem Al-Duhail SC.



Jego drużyna miała w poniedziałkowy wieczór zagrać z saudyjskim Al-Ahli w ramach Azjatyckiej Ligi Mistrzów. To spotkanie zostało jednak przełożone na nieustalony jeszcze termin.