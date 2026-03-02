Problemy Krzysztofa Piątka w Katarze. "Aż do odwołania"

W związku z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie, władze Kataru zadecydowały o wstrzymaniu wszelkich rozgrywek sportowych na terenie całego kraju. Przypomnijmy, że w tamtejszej lidze występuje Krzysztof Piątek.

W sobotę rozpoczął się skoordynowany atak lotniczy i rakietowy na Iran. Teheran odpowiedział siłą, ostrzeliwując bliskowschodnich sąsiadów. To doprowadziło do paraliżu turystyki, transportu i wielu innych sektorów gospodarki.

 

W Katarze, który również został wciągnięty w konflikt, władze zadecydowały o zawieszeniu wszelkich wydarzeń sportowych. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie: "Terminy wznowienia rozgrywek zostaną ogłoszone w późniejszym czasie za pośrednictwem oficjalnych kanałów federacji".


Na razie zakaz organizacji imprez sportowych obowiązuje "aż do odwołania".


To oznacza, że w najbliższym czasie na boisko nie wybiegnie Krzysztof Piątek. Polski napastnik jest zawodnikiem Al-Duhail SC.


Jego drużyna miała w poniedziałkowy wieczór zagrać z saudyjskim Al-Ahli w ramach Azjatyckiej Ligi Mistrzów. To spotkanie zostało jednak przełożone na nieustalony jeszcze termin.

