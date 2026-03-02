Radomka zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli Tauron Ligi. Podopieczne Piotra Filipowicza przegrały aż 11 z 18 rozegranych spotkań. Do pierwszej "ósemki", która gwarantuje awans do fazy play-off, tracą zaledwie jeden punkt.

Ich rywalki to czwarty zespół ligowego zestawienia. Bielszczanki są w dobrej formie. Wygrały one cztery z pięciu ostatnich meczów i mają na swoim koncie 34 punkty.

Poprzednie starcie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem BKS Bostik ZGO 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

ŁO, Polsat Sport