Tauron Liga: MOYA Radomka Radom - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo online

Siatkówka

MOYA Radomka Radom - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała to spotkanie 19. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Radomka zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli Tauron Ligi. Podopieczne Piotra Filipowicza przegrały aż 11 z 18 rozegranych spotkań. Do pierwszej "ósemki", która gwarantuje awans do fazy play-off, tracą zaledwie jeden punkt.

 

Ich rywalki to czwarty zespół ligowego zestawienia. Bielszczanki są w dobrej formie. Wygrały one cztery z pięciu ostatnich meczów i mają na swoim koncie 34 punkty.

 

Poprzednie starcie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem BKS Bostik ZGO 3:0.

 

ŁO, Polsat Sport
BKS BOSTIK ZGO BIELSKO-BIAŁAMOYA RADOMKA RADOMSIATKÓWKATAURON LIGA

