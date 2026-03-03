Bogdanka LUK Lublin wydała pilny komunikat. Chodzi o Mikołaja Sawickiego

Przypomnijmy - w maju 2025 roku Sawicki został zawieszony ze względu na podejrzenie zastosowania niedozwolonej substancji dopingującej. W styczniu tego roku siatkarz Bogdanki LUK Lublin odwołał się od tej decyzji do Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), która pod koniec lutego przekazała najnowsze wieści ws. analizy próbek. Jak się okazało, zawieszenie Sawickiego zostało uchylone.

"Polska Agencja Antydopingowa uchyliła tymczasowe zawieszenie Mikołaja Sawickiego. W ten sposób zrealizowana została rekomendacja Światowej Agencji Antydopingowej, która orzekła, że dotychczasowe badania próbek w tej sprawie okazały się niemiarodajne.

Mikołaj Sawicki pozostaje tym samym do dyspozycji Sztabu Szkoleniowego Klubu, realizując indywidualny plan treningowy. Wdrożenie go ma na celu pomoc siatkarzowi w powrocie do najwyższej formy psychicznej i fizycznej w komfortowych warunkach dla jego zdrowia.

Jednocześnie klub zapewnia o nieustającej gotowości do współpracy ze wszelkimi instytucjami, zaangażowanymi w jednoznaczne rozstrzygnięcie sprawy, a przede wszystkim – o wsparciu dla Mikołaja Sawickiego w walce o oczyszczenie jego dobrego imienia" - napisano w komunikacie.

BS, Polsat Sport, BOGDANKA LUK Lublin