Skra pokonana w Olsztynie. Zaległy mecz dla Indykpolu AZS

Na początku spotkania przewagę uzyskali olsztynianie (8:5, 11:8), ale goście wygrali serię akcji i odwrócili wynik (11:13). Siatkarze Indykpolu AZS odzyskali prowadzenie (18:16) i dalsza część seta toczyła się przy ich minimalnej przewadze. Końcówka była bardzo wyrównana, ale gra punkt za punkt pozwoliła utrzymać korzystny rezultat gospodarzom, którzy zamknęli seta punktowym blokiem (25:23).

W drugiej partii lepsze otwarcie zanotowali siatkarze PGE GiEK Skry (5:8) i to oni przejęli inicjatywę. Grali skutecznie, utrzymując wyraźną przewagę (9:14, 15:20). Gospodarze próbowali odrobić straty, ale gdy asa posłał Antoine Pothron (17:22), ich zapał osłabł. Bełchatowianie spokojnie dowieźli przewagę, a seta zamknął atakiem blok-aut Bartłomiej Lemański (19:25).

Bardzo równą grę obu zespołów oglądaliśmy w trzeciej odsłonie. Wynik długo krążył wokół remisu (5:5, 14:14) i seta rozstrzygnęły akcje od stanu 20:20. Lepsi w kluczowym fragmencie byli siatkarze Indykpolu AZS - asa posłał Paweł Halaba, a trzy ataki skończył Moritz Karlitzek, który ustalił wynik tej partii na 25:21.

Set numer cztery, po wyrównanym początku, przyniósł niesamowitą punktową serię gospodarzy - ośmiu wygranych akcji od stanu 9:10 do 17:10, gdy w polu serwisowym błysnął Paweł Halaba (trzy asy). Od tego momentu olsztynianie utrzymywali wyraźną przewagę. Gdy Arthur Szwarc wywalczył piłkę meczową (24:17), zwycięstwo wydawało się niemal pewne. Goście jednak zerwali się do walki, obronili w pięciu akcjach, a dwa asy posłał Zouheir El Graoui. W końcu jednak zepsuta zagrywka przypieczętowała wygraną Indykpolu AZS za trzy oczka (25:22).



Skrót meczu AZS - Skra:





Najwięcej punktów: Moritz Karlitzek (20), Arthur Szwarc (18), Paweł Halaba (17) - AZS; Alan Souza (19), Zouheir El Graoui (13), Bartłomiej Lemański (10) - Skra. Olsztynianie skuteczniejsi w ataku, ale popełnili więcej błędów od rywali. MVP: Paweł Halaba (13/19 = 68% skuteczności w ataku + 4 asy; 44% pozytywnego przyjęcia).

Indykpol AZS Olsztyn – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:1 (25:23, 19:25, 25:21, 25:22)

AZS: Arthur Szwarc, Paweł Halaba, Seweryn Lipiński, Johannes Tille, Moritz Karlitzek, Paweł Cieślik– Jakub Ciunajtis (libero) oraz Łukasz Kozub, Jakub Majchrzak, Karol Borkowski, Jan Hadrava, Mateusz Janikowski. Trener: Daniel Pliński.

Skra: Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Michał Szalacha, Alan Souza, Zouheir El Graoui, Bartłomiej Lemański – Kamil Szymura (libero) oraz Maksym Kędzierski (libero), Arkadiusz Żakieta, Kajetan Kubicki, Mateusz Nowak. Trener: Krzysztof Stelmach.

