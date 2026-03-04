Legendarna polska siatkarka w nowej roli! Mistrzyni Europy trenerką kadry

Dominika Leśniewicz poprowadzi reprezentację siatkarek z rocznika 2014. Była libero reprezentacji Polski i mistrzyni Europy z 2003 roku od lat jest związana z programem Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

Pięć kobiet w białych i czerwonych strojach sportowych z numerami na koszulkach, świętuje zwycięstwo podczas meczu siatkówki, wznosząc ręce w górę z radości.
Dominika Leśniewicz wywalczyła z reprezentacją Polski siatkarskie mistrzostwo Europy w 2003 roku.

Dominika Leśniewicz objęła kadrę polskich siatkarek z rocznika 2014. Swą przygodę z siatkówką rozpoczynała jago rozgrywająca, ale później przekwalifikowała się na libero i na tej pozycji grała w reprezentacji Polski. Z drużyną narodową wywalczyła mistrzostwo Europy w 2003 roku.

 

Od lat jest związana z programem Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Z kadrą rocznika 2014 związała się na okres trzech lat, a ukoronowaniem jej pracy mają być mistrzostwa Europy. Nominację trenerską w Polskim Związku Piłki Siatkowej wręczyli jej Waldemar Wspaniały - Szef Programu SOS oraz Krzysztof Felczak - Szef Szkolenia Programu SOS.

 

Oprócz kadr rocznika 2014 prowadzonych przez Dominikę Leśniewicz (siatkarki) i Dariusza Daszkiewicza (siatkarze), program SOS posiada jeszcze reprezentacje roczników 2013 i 2012. Grupę dziewcząt rocznika 2013 prowadzi Dorota Świeniewicz-Brandt, a chłopców – Dominik Hajduk. Z rocznikiem 2012 związani są natomiast Maciej Kromrych (dziewczęta) i Wojciech Szczucki (chłopcy).

