Legendarna polska siatkarka w nowej roli! Mistrzyni Europy trenerką kadry

Dominika Leśniewicz objęła kadrę polskich siatkarek z rocznika 2014. Swą przygodę z siatkówką rozpoczynała jago rozgrywająca, ale później przekwalifikowała się na libero i na tej pozycji grała w reprezentacji Polski. Z drużyną narodową wywalczyła mistrzostwo Europy w 2003 roku.

Od lat jest związana z programem Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Z kadrą rocznika 2014 związała się na okres trzech lat, a ukoronowaniem jej pracy mają być mistrzostwa Europy. Nominację trenerską w Polskim Związku Piłki Siatkowej wręczyli jej Waldemar Wspaniały - Szef Programu SOS oraz Krzysztof Felczak - Szef Szkolenia Programu SOS.

Oprócz kadr rocznika 2014 prowadzonych przez Dominikę Leśniewicz (siatkarki) i Dariusza Daszkiewicza (siatkarze), program SOS posiada jeszcze reprezentacje roczników 2013 i 2012. Grupę dziewcząt rocznika 2013 prowadzi Dorota Świeniewicz-Brandt, a chłopców – Dominik Hajduk. Z rocznikiem 2012 związani są natomiast Maciej Kromrych (dziewczęta) i Wojciech Szczucki (chłopcy).

Polsat Sport, PZPS