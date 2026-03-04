Doświadczony trener objął kadrę! Osiągnął historyczny sukces z siatkarzami z Lublina

Dariusz Daszkiewicz to doświadczony trener siatkarski, który prowadził m.in. reprezentacje Polski kadetów i juniorów oraz kluby Fart/Effector Kielce (2007–11, 2012–16, 2017–18), GKS Katowice (2019–20), LUK Lublin (2021–23) oraz Czarni Radom. W swej karierze wywalczył awans do PlusLigi z drużynami z Kielc i Lublina.

Teraz przed doświadczonym trenerem nowe zadanie. W Polskim Związku Piłki Siatkowej Daszkiewicz otrzymał nominację na trenera kadry rocznika 2014. Wręczyli mu ją Waldemar Wspaniały - szef programu SOS oraz Krzysztof Felczak – szef szkolenia programu SOS. Trener związał się z kadrą 2014 na okres trzech lat, a ukoronowaniem jego pracy ma być udział w mistrzostwach Europy.

– Dariusz Daszkiewicz jest z nami od początku. W pewnym momencie wrócił co prawda do PlusLigi, ale wraz z objęciem sterów kadry zobowiązał się, że jeśli w przyszłości otrzymałby podobną propozycję, to nie zrezygnuje z pracy w reprezentacji – powiedział Waldemar Wspaniały.

Polsat Sport, PZPS