Cios dla siatkarskiej kadry. Filar drużyny kończy karierę reprezentacyjną

Venno zadebiutował w ekipie "Niebieskich Lwów" jako 18-latek w 2008 roku i przez wiele lat był podporą drużyny narodowej. Z reprezentacją Estonii wystąpił między innymi w sześciu turniejach Mistrzostw Europy (2009, 2011, 2015, 2017, 2021 i 2023) i dwukrotnie wygrywał Ligę Europejską (2016 i 2018).

ZOBACZ TAKŻE: Nie wytrzymał nawet roku. Siatkarz wraca z emerytury, by pomóc swojemu klubowi

35-letni atakujący był brany pod uwagę również przy ustalaniu składu na tegoroczne ME, które odbędą się w dniach 9-26 września w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Venno, mimo rozmów z trenerem Alarem Rikbergiem, ogłosił jednak rozbrat z kadrą.

- Jeszcze niedawno wydawało mi się, że pomogę drużynie w sezonie reprezentacyjnym 2026, ale przez ostatnie kilka miesięcy wiele się zmieniło. Nie chodzi mi jedynie o to, że młodszy już nie będę i że znów dała o sobie znać kontuzja ręki, ale przede wszystkim o to, że w grudniu urodziło nam się drugie dziecko i chciałbym po prostu spędzać więcej czasu z rodziną - wyjaśnił Venno w rozmowie z dziennikiem "Ohtuleht".

Oliver Venno jest prawdziwym siatkarskim obieżyświatem. Rozpoczynał profesjonalną karierę w Bigbanku Tartu, ale w siatkarskim CV ma również występy w słoweńskim ACH Volley Lublana, niemieckim VfB Friedrichshafen, czarnogórskim OK Budvanska Rivijera Budva, francuskim Rennes Volley 35, rosyjskim Prikamie Perm, austriackim Hypo Tirol VBT, tureckich Ziraacie Bankasi, Maliye Piyango Ankara i Galatasaray HDI Stambuł, katarskich Police Union i Al Rayyan SC, a także kuwejckim Kuwait Club, w którym gra od sezonu 2025/2026.

Doświadczony atakujący był również trzykrotnie wybierany Najlepszym Siatkarzem Roku w Estonii (2010, 2011 i 2021).