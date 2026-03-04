Siatkarska federacja ogłosiła ważną zmianę. Ukrainki opuszczają Polskę

W ostatnich latach kadra Ukrainy regularnie przygotowywała się do najważniejszych międzypaństwowych imprez właśnie Polsce. Tym razem FVU postanowiło zrobić wyjątek i przed sezonem międzynarodowym 2026 "Niebiesko-Żółte" będą trenowały w rumuńskim Blaj.

O zmianach poinformował w rozmowie z ukraińskim "Sportem" sam Mychajło Melnyk, prezes tamtejszej federacji siatkarskiej, który w ubiegłym tygodniu - wraz z sekretarz generalną FVU Kateriną Biliaczenko - odwiedził Blaj, by sformalizować szczegóły współpracy z burmistrzem miasta Gheorghe Rotarem.

- Nasza drużyna będzie przygotowywała się do sezonu w nowoczesnej i przeznaczonej wyłącznie do gry w siatkówkę hali Transilvania, w której na co dzień występują mistrzynie Rumunii i uczestniczki Ligi Mistrzyń, drużyna Alba Blaj. Ukraińska kadra będzie miała do dyspozycji nie tylko samą halę, ale i położoną na terenie kompleksu siłownię, saunę i komorę kriogeniczną. Mam nadzieję, że będzie to początek owocnej i długotrwałej współpracy - powiedział Melnyk.

W ramach wstępnej umowy Ukrainki mają również rozegrać jeden lub dwa mecze towarzyskie z reprezentacją Rumunii.

Prowadzona przez Jakuba Głuszaka żeńska kadra Ukrainy po raz pierwszy w historii wystąpi w rozgrywkach Ligi Narodów. W pierwszym tygodniu "Niebiesko-Żółte" zmierzą się w Quebecu z Amerykankami, Niemkami, Japonkami i Francuzkami, w drugim tygodniu ich rywalkami będą Tajki, Polki, Holenderki i Bułgarki, zaś w trzecim - Włoszki, Chinki, Dominikanki i Belgijki.