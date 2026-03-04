Czy Widzew zmieni trenera? Padło konkretne nazwisko

Widzew obecnie nie znajduje się w dobrej sytuacji. Mimo robiących wrażenie transferów łódzki zespół plasuje się w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy, a we wtorek 3 marca pożegnał się z rywalizacją w Pucharze Polski.

Nic zatem dziwnego, że w przestrzeni medialnej pojawiła się dyskusja dotycząca możliwej zmiany trenera w Widzewie.

- W ciągu dzisiejszego dnia Widzew musi znaleźć odpowiedź, czy chce dalej pracować z Igorem Jovicevicem. Przypomnijmy, że to jest trzeci trener Widzewa w tym sezonie. On zdobywa poniżej punktu na mecz - powiedział Roman Kołtoń w środkowym odcinku programu Polsat Futbol Cast.

Na temat obecnej sytuacji Widzewa wypowiedział się również Tomasz Hajto.

- To tylko pokazuje, że tam nie ma końcowego pomysłu. Tam nie ma realnej oceny sytuacji. Realna jest walka o utrzymanie. Jeżeli wziąłbyś jakiegoś trenera, to musisz wziąć kogoś, kto przyjdzie tu i teraz do czerwca, zna ligę i ma duży wpływ na drużynę, ale szybki. Musisz go niesamowicie dobrze przeanalizować - ocenił.

Były reprezentant Polski zaproponował nawet, kto mógłby objąć ekipę z Łodzi.

- Widzew stać dzisiaj na fachowca. Nawet Rogera Schmidta. Stać ich, żeby bez żadnego problemu ściągnąć takiego trenera. To jest moje zdanie. Szukałbym topowego fachowca. Szukałbym trenera z zagranicy. Masz przepiękną bazę, akademię i stabilność finansową. Potrzebujesz gościa, przy którym byś się niczym nie przejmował, bo on jest przygotowany do fachu w 200 procentach. To jest moje zdanie. Nie ja dzisiaj decyduję w Widzewie, mogę tylko podpowiedzieć - podsumował.

Całość rozmowy można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

