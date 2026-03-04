Są nowe wieści ws. kontuzji Bednarka. Fatalne informacje przed zgrupowaniem kadry

Jak przekazał Farioli, groźnie wyglądający uraz, który zmusił Bednarka do opuszczenia boiska w 42. minucie, zostanie precyzyjnie zdiagnozowany w szpitalu w Porto w środę rano. Dodał, że Polak przejdzie badanie rezonansem magnetycznym.

Dziennik "O Jogo", cytując Fariolego, przypomniał, że zanim Bednarek pod koniec pierwszej połowy meczu zderzył się ze swoim bramkarzem Diogo Costą i kolumbijskim napastnikiem Sportingu Luisem Suarezem, został w 27. minucie gry uderzony łokciem w klatkę piersiową przez tego rywala.

Portugalscy komentatorzy wskazują, że władze ligi mogą w najbliższych dniach ukarać Suareza za niesportowe zachowanie, które na boisku umknęło uwadze sędziego. Dodają, że pierwsze uderzenie bez piłki Bednarka przez napastnika gospodarzy mogło wpłynąć na kontuzję polskiego defensora.

Z kolei dziennik "A Bola" spekuluje, że Bednarek może nie być w pełni gotowy na niedzielną potyczkę "Smoków" na Estadio da Luz w Lizbonie przeciwko Benfice.

Podkreśla, że FC Porto bez swojego "filara defensywy", jakim jest Bednarek, byłoby "mocno osłabione".

Komentatorzy RTP odnotowali z koleu, że w sytuacji braku w niedzielę Bednarka na Estadio da Luz powinien zastąpić go inny polski obrońca - Jakub Kiwior. We wtorek wszedł z ławki i poprawnie zastąpił kontuzjowanego rodaka.

Trzeci z Polaków w FC Porto - Oskar Pietuszewski - pojawił się na boisku w 73. min. 17-letni skrzydłowy nie zdołał odmienić losów meczu.

Półfinałowy rewanż ze Sportingiem odbędzie się 22 kwietnia.

Bednarek dołączył do zespołu FC Porto w lipcu 2025, przechodząc z angielskiego Southampton. 29-letni Polak szybko zaskarbił sobie sympatię miejscowych kibiców oraz komentatorów sportowych, którzy uważają go za aktualnie najlepszego stopera portugalskiej ligi.

