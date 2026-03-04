Widzew wyeliminowany! Znamy pierwszego półfinalistę PP

Widzew rozpoczął spotkanie bardzo ofensywnie i szybko okazje do wykazania się miał bramkarz rywali. Rafał Strączek obronił strzał głową Samuela Kozlovsky’ego z bliska oraz uderzenia Andiego Zeqiriego i Juljana Shehu zza pola karnego.

Gola zdobył jednak zespół trenera Rafała Góraka. W 28. minucie do prostopadłego podania Alana Czerwińskiego dopadł tuż przed bramką Lukas Klemenz i nie dał szans Bartłomiejowi Drągowskiemu.

Widzew ruszył do odrabiania strat. Przed bramką Katowiczan było groźnie. Tuż nad poprzeczką piłkę głową z bliska posłał Emil Kornvig, a chwilę później Łodzianie wyrównali. Sprytnie rozegrali rzut wolny, z lewej strony boiska wzdłuż bramki zagrał Kozlovsky, a akcję zamknął Zeqiri.

Błąd katowickiej defensywy w 61. minucie mógł przynieść drugiego gola dla przeciwnika, ale Strączek obronił uderzenie Sebastiana Bergiera z niewielkiej odległości.

Remis 1:1 utrzymał się do końca, więc potrzebna była dogrywka. Groźniej atakowali w niej gospodarze. W 96. minucie Mateusz Wdowiak trafił nawet do siatki, tyle, że ze spalonego i gol nie został uznany.

O awansie rozstrzygnął konkurs rzutów karnych. Egzekwowano je na bramkę, za którą siedzieli kibice Widzewa. Nie pomogło to gościom. Katowiczanie wykonali „jedenastki” bezbłędnie. Strączek obronił strzał Alvareza, a Fornalczyk uderzył nad poprzeczką.

Tym samym GKS awansował do półfinału PP.

GKS Katowice – Widzew Łódź 4-2 po rzutach karnych (1:1, 1:1, 1:0). Awans: GKS.

Bramki: 1:0 Lukas Klemenz (28), 1:1 Andi Zeqiri (53).

GKS: Rafał Strączek – Alan Czerwiński (106. Marten Kuusk), Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz – Marcin Wasielewski, Damian Rasak, Mateusz Kowalczyk (84. Sebastian Milewski), Borja Galan (84. Erik Jirka) – Eman Marković (53. Marcel Wędrychowski), Ilia Szkurin (84. Mateusz Wdowiak), Bartosz Nowak.

Widzew: Bartłomiej Drągowski – Stelios Andreou, Przemysław Wiśniewski, Steve Kapuadi – Marcel Krajewski (90+1. Carlos Issac), Emil Kornvig, Lukas Lerager (90+1. Lindon Selahi), Juljan Shehu, Samuel Kozlovsky (106. Christopcher Cheng) – Andi Zeqiri (84. Fran Alvarez), Sebastian Bergier (113. Mariusz Fornalczyk).

Żółte kartki: Lukas Klemenz, Mateusz Kowalczyk - Sebastian Bergier, Stelios Andreou, Juljan Shehu.

Sędzia: Wojciech Myć (Włodawa). Widzów: 7945.

PAP