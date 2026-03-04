W czwartek na Polki w Lubinie czeka bardzo trudne zadanie. Norweżki to nie tylko aktualne mistrzynie świata, ale także mistrzynie olimpijskie i Europy. Zwycięstwo w grudniowych mistrzostwach świata było ich piątym triumfem w historii, a do tego mają dziesięć wygranych turniejów Euro oraz trzy razy stawały na najwyższym stopniu podium podczas igrzysk olimpijskich. Nie ma na świecie bardziej utytułowanej reprezentacji.

Wszystko wskazuje na to, że Norweżki w Lubinie zagrają niemal w najsilniejszym składzie. Selekcjoner Ole Gustav Gjekstad powołał m.in. Henny Reistad - królową strzelczyń (55 goli) ostatnich mistrzostw świata, a także najlepszą prawoskrzydłową turnieju Emilie Hovden oraz Anniken Wollik i Norę Mork. Pierwsza była drugą najskuteczniejszą zawodniczką Norwegii na mundialu (31 goli), a druga uważana jest za jedną z najlepszych rozgrywających na świecie.

Norweski selekcjoner polskiej reprezentacji Arne Senstad musiał natomiast dokonać kilku korekt w porównaniu z pierwszymi powołaniami na dwumecz ze Skandynawkami. Katarzynę Cygan wyeliminowała ze zgrupowania kontuzja, a sprawy prywatne zatrzymały w domu Karolinę Kochaniak i Żanetę Lipok. W ich miejsce szansę dostały Paulina Kuźmińska, Marcelina Polańska i Wiktoria Kostuch.

Rozgrywki EHF EURO Cup 2026 to cykl meczów, które towarzyszą eliminacjom do tegorocznych mistrzostw Europy. Biorą w nim udział organizatorzy Euro, czyli m.in. Polska, oraz medaliści ostatniego czempionatu kontynentu. Ze względu na liczbę uczestników po raz pierwszy EHF EURO Cup został podzielony na dwie fazy. W pierwszej osiem drużyn gra w dwóch grupach, a następnie po dwie najlepsze ekipy awansują do wrześniowego turnieju finałowego. Polki rywalizują w grupie z Norwegią, Rumunią i Słowacją. W drugiej znalazły się Dania, Węgry, Czechy i Turcja.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Norwegia w EHF EURO Cup?

Transmisja spotkania Polska - Norwegia w czwartek od 18:00 w Polsacie Sport 1 i na platformie Polsat Box Go. Nasze przedmeczowe studio rusza o godzinie 17:15.

PAP