FC Barcelona pokazała Lewandowskiego w masce. Oto efekt!

Robert Lewandowski doznał złamania lewego oczodołu podczas sobotniego meczu ligowego z Villarrealem. Tym samym opuścił rewanżowe spotkanie półfinału Pucharu Króla z Atletico Madryt.

Jak się okazało, reprezentant Polski powrócił już do treningów. FC Barcelona opublikowała w środę zdjęcie z zajęć, na którym widać, że 37-latek ma na sobie specjalną maskę.

"Barcelona przyspieszyła proces, aby napastnik mógł jak najszybciej otrzymać niezbędną ochronę" - przekazał dziennik "Mundo Deportivo". Dodano również, że Polak trenował indywidualnie, by być gotowym na sobotnie starcie z Athletic Bilbao.

New mask for Lewy. 🎭 pic.twitter.com/6btumSEMlI — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2026

Lewandowski rozegrał w tym sezonie 32 mecze, w których strzelił 14 goli i zanotował trzy asysty. Nadal nie wiadomo, czy pozostanie on w drużynie na kolejne rozgrywki, gdyż z końcem czerwca wygasa jego obecny kontrakt.