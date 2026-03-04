FC Barcelona pokazała Lewandowskiego w masce. Oto efekt!
Robert Lewandowski wrócił w środę do treningów z Barceloną. Bardzo szybko w mediach społecznościowych zamieszczono zdjęcie, na którym widać, jak reprezentant Polski prezentuje się w specjalnie zaprojektowanej masce.
Robert Lewandowski doznał złamania lewego oczodołu podczas sobotniego meczu ligowego z Villarrealem. Tym samym opuścił rewanżowe spotkanie półfinału Pucharu Króla z Atletico Madryt.
Jak się okazało, reprezentant Polski powrócił już do treningów. FC Barcelona opublikowała w środę zdjęcie z zajęć, na którym widać, że 37-latek ma na sobie specjalną maskę.
"Barcelona przyspieszyła proces, aby napastnik mógł jak najszybciej otrzymać niezbędną ochronę" - przekazał dziennik "Mundo Deportivo". Dodano również, że Polak trenował indywidualnie, by być gotowym na sobotnie starcie z Athletic Bilbao.
Lewandowski rozegrał w tym sezonie 32 mecze, w których strzelił 14 goli i zanotował trzy asysty. Nadal nie wiadomo, czy pozostanie on w drużynie na kolejne rozgrywki, gdyż z końcem czerwca wygasa jego obecny kontrakt.
