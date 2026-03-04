Piotr Zieliński oceniony! Media jednogłośne ws. Polaka

Pomocnik zastąpił w trakcie spotkania Hakana Calhanoglu, a cały mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Obie drużyny rozpoczęły dość asekuracyjnie i nie decydowały się na otwartą grę, co mogło być przyczyną takiego wyniku. Niewiele w tym aspekcie zmieniło się po wejściu na boisko Polaka, którego większość redakcji „uhonorowała” szóstką w skali 1-10.

ZOBACZ TAKŻE: Czy Widzew zmieni trenera? Padło konkretne nazwisko

Włoski „Eurosport” ocenił, że „mecz rozstrzygnął się w środku pola, ale jego zmiana nie zrobiła różnicy”, z kolei serwis Tuttomercatoweb.com napisał, że było to „przeciętne rozgrywanie ze strony Zielińskiego, który nie próbował oddawać strzałów w pobliżu pola karnego”.

Rewanż odbędzie się 22 kwietnia na San Siro w Mediolanie. Przypomnijmy, że w drugim półfinale zmierzą się drużyny innych Polaków: Lazio Adriana Przyborka oraz Atalanta Bergamo Nicoli Zalewskiego.

Zobacz skrót meczu Como - Inter, w którym Piotr Zieliński wystąpił od 58. minuty spotkania:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport