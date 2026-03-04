Magdalena Fręch - Storm Hunter. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?

Magdalena Fręch - Storm Hunter to spotkanie pierwszej rundy turnieju Indian Wells 2026. Kiedy mecz Fręch? O której godzinie gra Fręch?

Magdalena Fręch w czapce z daszkiem i opaską na ręce, zamyślona
fot. PAP
Magdalena Fręch - Storm Hunter. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?

Czas na kolejny występ Magdaleny Fręch. Tym razem polska tenisistka wystąpi w turnieju ATP w Indian Wells. 

 

Rywalką Polki w meczu pierwszej rundy będzie reprezentantka Australii Storm Hunter.

 

Do tej pory Fręch i Hunter rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Za każdym razem lepsza była Polka, w obu przypadkach triumfując bez straty seta. Czy podobnie będzie i tym razem?

Fręch - Hunter. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Fręch - Hunter? O której godzinie Fręch - Hunter? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Fręch - Hunter. Główna część turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells w Kalifornii rozpocznie się w środę.

