Magdalena Fręch - Storm Hunter. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?

Czas na kolejny występ Magdaleny Fręch. Tym razem polska tenisistka wystąpi w turnieju ATP w Indian Wells.

ZOBACZ TAKŻE: Za nami losowanie Indian Wells! Z kim zagrają Świątek i Hurkacz?

Rywalką Polki w meczu pierwszej rundy będzie reprezentantka Australii Storm Hunter.

Do tej pory Fręch i Hunter rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Za każdym razem lepsza była Polka, w obu przypadkach triumfując bez straty seta. Czy podobnie będzie i tym razem?

Fręch - Hunter. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Fręch - Hunter? O której godzinie Fręch - Hunter? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Fręch - Hunter. Główna część turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells w Kalifornii rozpocznie się w środę.

BS, Polsat Sport