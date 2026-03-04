Przed nami wielkie starcie w półfinale Pucharu Włoch! Po rywalizacji Interu Mediolan i Como zobaczymy starcie Lazio i Atalanty. Obie ekipy mają chrapkę, aby sięgnąć po trofeum w tym sezonie, zwłaszcza że ligowe występy nie napawają optymizmem w walce o europejskie puchary.

ZOBACZ TAKŻE: Piotr Zieliński oceniony! Media jednogłośne ws. Polaka

Lazio zajmuje aktualnie 11. miejsce w tabeli i traci aż 13 punktów do szóstego Juventusu. Jeśli rzymianie chcą pomyśleć o udziale w Lidze Konferencji, to muszą nadrabiać punkty wobec uciekających rywali lub poradzić sobie w krajowym pucharze.

Atalanta z kolei nie ma aż tak dużej straty do miejsca gwarantujących grę w pucharach, ale wciąż może postraszyć rywali właśnie w Pucharze Włoch. Piłkarze z Bergamo pokazali to między innymi w starciu z Juventusem, który nie miał większych szans wobec świetnej gry piłkarzy w niebieskich koszulkach.

Jak będzie tym razem? Kto awansuje do finału Pucharu Włoch i zawalczy z lepszym z pary Inter - Como? Pierwsze starcie tej rywalizacji już w środowy wieczór.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lazio - Atalanta od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport