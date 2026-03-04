Świątek poznała rywalkę! Tak wygląda drabinka Indian Wells

Amerykański turniej rozpocznie się dla Polki dopiero od drugiej rundy, co nie oznacza, że Świątek nie zna już potencjalnej rywalki w tej fazie rozgrywek. Drabinka Indian Wells wskazuje jasno, że zawodniczka z Raszyna będzie musiała obserwować starcie Brytyjki i Amerykanki.

ZOBACZ TAKŻE: Wielka zmiana w życiu Aryny Sabalenki! Nagranie robi furorę w sieci

Mowa o Francesce Jones oraz kwalifikantce - Kayli Day. Pochodząca z USA zawodniczka, aby wejść do głównej drabinki turnieju musiała pokonać Aliaksandrę Sasnowicz oraz Darję Semenistaję, bowiem 187. miejsce w rankingu WTA nie gwarantuje jej bezpośredniej gry w takich zawodach. Jones z kolei zajmuje 93. miejsce.

Od pierwszej rundy zawody w Indian Wells rozpoczną Magdalena Fręch i Magda Linette. Pierwsza z nich rozpocznie zmagania w USA od starcia z Australijką Storm Hunter, z kolei na Linette czeka już Ashlyn Krueger urodzona w Dallas.

Start w tegorocznym Indian Wells może być wyjątkowy dla wspomnianej wcześniej najlepszej polskiej zawodniczki, bowiem będzie to dla Świątek okazja do poprawienia rezultatu z poprzedniego sezonu. W 2025 roku Raszynianka zakończyła udział w tym turnieju na etapie półfinału. Co ciekawe, uległa wówczas późniejszej triumfatorce całych zawodów, Mirrze Andriejewej (6:7, 6:1, 3:6).

Ewentualne zwycięstwo w finale imprezy odbywającej się w Kalifornii sprawiłoby, że Świątek zapisałaby się w historii jako pierwsza tenisistka w dziejach cyklu WTA z trzema tytułami zdobytymi w rozgrywkach Indian Wells. Dotychczas żadna z zawodniczek nie zdołała przekroczyć bariery dwóch triumfów w tym turnieju.

Oprócz reprezentantki Polski po dwa takie zwycięstwa zapisały na swoim koncie takie legendy jak m.in. Serena Williams, Steffi Graf, Martina Navratilova, Maria Szarapowa, Wiktoria Azarenka, Lindsay Davenport, Daniela Hantuchova oraz Mary Joe Fernandez.

Mecz drugiej rundy Indian Wells:

Iga Świątek - Francesca Jones/Kayla Day

Mecz pierwszej rundy Indian Wells:

Magdalena Fręch - Storm Hunter

Magda Linette - Ashlyn Krueger

Polsat Sport