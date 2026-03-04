Wielka zmiana w życiu Aryny Sabalenki! Nagranie robi furorę w sieci

Sabalenka jest obecnie niekwestionowanie najlepszą tenisistką globu - na to przynajmniej wskazuje ranking WTA. Białorusinka plasuje się na pierwszym miejscu w ogólnoświatowym zestawieniu z 10090 punktami. Warto zaznaczyć, że druga w rankingu jest Iga Świątek, która zgromadziła 7263 "oczek".

Jak się okazało, w życiu pochodzącej z Mińska zawodniczki doszło do poważnej zmiany. W środę 4 marca Sabalenka opublikowała na swoim koncie na Instagramie materiał wideo ze swoich zaręczyn. Nagranie w godzinę zgromadziło 217 tysięcy polubień.

"Ty i ja, na zawsze. 3.3.26" - napisała Białorusinka.

Narzeczonym tenisistki jest Georgios Frangulis. Białorusinka spotyka się z nim już od dłuższego czasu. Ich pierwsze wspólne zdjęcia w przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się w maju 2024. Wiadomo, że biznesmen jest od niej o osiem lat starszy. Mężczyzna jest właścicielem znanej marki "Oakberry", z którą Białorusinka współpracuje od początku 2024 roku.

AA, Polsat Sport