Reprezentantka Polski rozpocznie zmagania w turnieju w Kalifornii od spotkania z Australijką Storm Hunter. Fręch w rankingu WTA zajmuje 36. pozycję, czyli o prawie 200 "oczek" wyżej od swojej rywalki, która plasuje się na 234. miejscu.

W tym roku 28-latka dotarła już do finału zawodów WTA w Meridzie. Polka przegrała w nim z Hiszpanką Cristiną Bucsą 1:6, 6:4, 4:6. We wcześniejszych tegorocznych startach w turniejach rangi WTA Fręch grała ze zmiennym szczęściem i zazwyczaj nie udawało jej się przebrnąć przez drugą rundę.

Jej najbliższa przeciwniczka to trzykrotna zwyciężczyni turniejów rangi ITF, choć znacznie większe sukcesy Hunter odnosi w deblu. W tym roku, w parze z Amerykanką Taylor Townsend, sięgnęła po tytuł mistrzowski w deblowym turnieju WTA w Austin.

ŁO, Polsat Sport