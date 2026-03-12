Raków jedzie na teren faworyta. Fiorentina ma atut, ale Polacy się nie poddadzą
Raków Częstochowa wraca do rywalizacji w Europie i w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA rozegra dwumecz z włoską Fiorentiną. Pierwszy mecz odbędzie się na wyjeździe. Popularne "Medaliki" chcą wrócić do kraju z dobrym wynikiem. Czy nawiążą do fantastycznego występu Jagiellonii?
W fazie ligowej lepiej spisywał się Raków
Za Rakowem Częstochowa najlepsze tygodnie w europejskich pucharach w dziejach. Fazę ligową Ligi Konferencji UEFA zakończyli na drugim miejscu, nie przegrywając żadnego meczu. Dzięki temu zapewnili sobie bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek.
Dla porównania Fiorentina spisywała się w tych rozgrywkach zdecydowanie gorzej. Zajęła 15. miejsce i w fazie play-off walczyła z Jagiellonią Białystok, którą wyeliminowała dopiero po dogrywce. To tylko potwierdza, że Raków ma realne szanse na awans. Musi jednak rozegrać bardzo dobry dwumecz.
Potwierdzają to słowa eksperta Bożydara Iwanowa w rozmowie z Karoliną Szostak. Powiedział on: "Nie wydaje mi się, aby Fiorentina podeszła do tego pierwszego starcia, jak do spotkania w Białymstoku". Zwiastuje to zwiększone trudności Rakowa.
Fiorentina to faworyt ekspertów
Nie jest zaskoczeniem, że jako faworyta eksperci wskazują Fiorentinę. To przedstawiciel włoskiej Serie A, który ma zdecydowanie większe doświadczenie w europejskich pucharach. Do tego w kadrze popularnej "Violi" nie brakuje znakomitych piłkarzy. Warto wspomnieć choćby takie nazwiska jak:
· David de Gea
· Moise Kean
· Robin Gosens.
Na tle graczy Rakowa to prawdziwe gwiazdy. Z drugiej strony Fiorentina w tym sezonie spisuje się bardzo słabo. Po 28. z 38. kolejek ligowych zespół ten zajmuje 17. miejsce w Serie A i ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Wydaje się, że czeka go trudna walka o utrzymanie, co może przełożyć się na słabsze występy w Europie. Na to liczą piłkarze Rakowa.
Piłkarze Rakowa chcą pisać historię
Zawodnicy z Częstochowy chcą pisać swoją wyjątkową historię. Po raz pierwszy są na etapie 1/8 finału europejskiego pucharu. Powalczą o awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA i wyrównanie najlepszego wyniku polskiego zespołu w tych rozgrywkach. Zadanie jest trudne, ale do wykonania. Dla trenera Łukasza Tomczyka będzie to debiut w europejskich pucharach. Z pewnością zrobi wszystko, aby z Florencji wrócić z dobrym wynikiem.
Prognozowana jedenastka Rakowa:
· Zych
· Svarnas
· Racovitan
· Arsenić
· Pieńko
· Tudor
· Struski
· Repka
· Lopez
· Ameyaw
· Brunes
Gdzie oglądać mecz Fiorentina-Raków?
Transmisję meczu Fiorentina - Raków Częstochowa będzie można obejrzeć w czwartek 12 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.