Groźny wypadek 19-latki! Złamania i krwawienie do mózgu

Do całej sytuacji doszło na około 58 kilometrów przed metą na brukowanym odcinku Orchies. W kraksie uczestniczyło kilka zawodniczek. Jak się okazało, najbardziej ucierpiała Kamilla Aasebø z ekipy Uno-X Mobility.

Jak przekazano, Norweżka doznała złamania szczęki i łokcia. Badania wykazały także, że doszło do niewielkiego krwawienia do mózgu. 19-latka będzie musiała przejść szereg operacji. Co naturalne - uraz na jakiś czas wykluczy ją ze startów.

"Po jej kraksie na Paris-Roubaix, wstępne oceny potwierdziły, że Kamilla doznała złamań szczęki i łokcia, a także niewielkiego krwawienia do mózgu. Na tym etapie krwawienie nie wymaga operacji, ale ona przejdzie zabiegi na szczękę i łokieć. Chcielibyśmy podziękować medycznej ekipie wyścigu oraz personelowi Szpitala Uniwersyteckiego w Lille za ich opiekę. Wszyscy w zespole życzą Kamilli wszystkiego najlepszego w jej rekonwalescencji" - przekazał zespół Uno-X Mobility w oficjalnym komunikacie.

Najlepsza podczas tegorocznej edycji turnieju Paryż - Roubaix okazała się Franziska Koch z FDJ United-SUEZ.

AA, Polsat Sport