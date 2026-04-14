Po raz pierwszy w historii! Polak zagra na mistrzostwach świata

Choć w mediach ostatnio głośno było głównie o popisach 15-letniego Michała Szubarczyka w kwalifikacjach do MŚ, to jeszcze lepiej poradził sobie inny z reprezentantów Polski - Antoni Kowalski.

Jego rywalem w walce o awans do legendarnego Crucible Theatre był bardzo doświadczony Walijczyk, Jamie Jones, który kilka lat temu plasował się na 27. miejscu w światowym rankingu. To zawodnik, który w 2012 roku dotarł nawet do ćwierćfinału mistrzostw świata, gdzie przegrał z późniejszym finalistą, Anglikiem Alim Carterem. Polski snookerzysta, dla którego stawką meczu było także utrzymanie karty w profesjonalnym tourze, wytrzymał presję. Wygrał to starcie wynikiem 10:8.

Zwycięstwo nad Jonesem to moment absolutnie przełomowy dla naszej reprezentacji w tym sporcie. Antoni Kowalski w wieku 22 lat dokonał czegoś, czego nie udało się jeszcze nikomu przed nim - oficjalnie został pierwszym w historii Polakiem, który wywalczył awans do głównej drabinki mistrzostw świata w snookerze.

W głównej drabince MŚ 2026 rywalizować będzie 32 zawodników - czołowa szesnastka światowego rankingu (posiadająca automatycznie zagwarantowany udział) oraz szesnastu graczy wyłonionych z kwalifikacji, do których grona właśnie dołączył Kowalski. Tegoroczna edycja turnieju głównego wystartuje 18 kwietnia.

ŁO, Polsat Sport