Po raz pierwszy w historii! Polak zagra na mistrzostwach świata
Antoni Kowalski został pierwszym Polakiem w historii, który awansował do turnieju głównego mistrzostw świata w snookerze. 22-latek w decydującej rundzie kwalifikacji pokonał doświadczonego Walijczyka Jamiego Jonesa wynikiem 10:8.
Choć w mediach ostatnio głośno było głównie o popisach 15-letniego Michała Szubarczyka w kwalifikacjach do MŚ, to jeszcze lepiej poradził sobie inny z reprezentantów Polski - Antoni Kowalski.
Jego rywalem w walce o awans do legendarnego Crucible Theatre był bardzo doświadczony Walijczyk, Jamie Jones, który kilka lat temu plasował się na 27. miejscu w światowym rankingu. To zawodnik, który w 2012 roku dotarł nawet do ćwierćfinału mistrzostw świata, gdzie przegrał z późniejszym finalistą, Anglikiem Alim Carterem. Polski snookerzysta, dla którego stawką meczu było także utrzymanie karty w profesjonalnym tourze, wytrzymał presję. Wygrał to starcie wynikiem 10:8.
Zwycięstwo nad Jonesem to moment absolutnie przełomowy dla naszej reprezentacji w tym sporcie. Antoni Kowalski w wieku 22 lat dokonał czegoś, czego nie udało się jeszcze nikomu przed nim - oficjalnie został pierwszym w historii Polakiem, który wywalczył awans do głównej drabinki mistrzostw świata w snookerze.
W głównej drabince MŚ 2026 rywalizować będzie 32 zawodników - czołowa szesnastka światowego rankingu (posiadająca automatycznie zagwarantowany udział) oraz szesnastu graczy wyłonionych z kwalifikacji, do których grona właśnie dołączył Kowalski. Tegoroczna edycja turnieju głównego wystartuje 18 kwietnia.