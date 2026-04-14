Obrońcy tytułu grają dalej w LM! Pewne zwycięstwo w rewanżowym starciu

Pierwszy mecz na stadionie w Paryżu zakończył się pewnym zwycięstwem gospodarzy 2:0. Na listę strzelców wpisali się wówczas Desire Doue oraz Khvicha Kvaratskhelia. Drugie spotkanie, rozegrane tym razem w Anglii, rozpoczęło się bardzo spokojnie. W pierwszej połowie nie zobaczyliśmy bramek, mimo że obu stronom nie brakowało dogodnych sytuacji do otwarcia wyniku. Bliżej objęcia prowadzenia byli podopieczni trenera Enrique, którzy atakowali częściej i oddawali celniejsze strzały.

W drugiej części spotkania zespół gospodarzy przyspieszył i starał się odwrócić losy rywalizacji. W 65. minucie arbiter podyktował nawet rzut karny dla Liverpoolu, jednak po analizie VAR odwołał swoją decyzję, ponieważ na powtórce nie dopatrzył się przewinienia.

Ostatecznie to jednak Paryżanie otworzyli wynik meczu. W 73. minucie Ousmane Dembele popisał się świetnym uderzeniem sprzed pola karnego, zaliczając swoje trzecie trafienie w obecnej edycji Champions League.

W doliczonym czasie gry piłkę do siatki ponownie posłał zdobywca Złotej Piłki 2025 i tym samym ustalił on rezultat spotkania.

W kolejnej rundzie Ligi Mistrzów broniące tytułu PSG zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu Real Madryt - Bayern Monachium. Półfinały zaplanowano na 28-29 kwietnia i 5-6 maja. Wielki finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.

Liverpool - Paris Saint-Germain 0:2 (0:0) [pierwszy mecz: 0:2, awans: Paris Saint-Germain]

Bramka: Ousmane Dembele 72, 90+1.

Liverpool: Giorgi Mamardaszwili - Jeremie Frimpong [46. Joe Gomez (67. Rio Ngumoha)], Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez - Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister (74. Curtis Jones), Ryan Gravenberch - Florian Wirtz, Hugo Ekitike (31. Mohamed Salah), Alexander Isak (46. Cody Gakpo).

PSG: Matvey Safonov - Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes (38. Lucas Hernandez) - Vitinha, Warren Zaire-Emery (82. Lucas Beraldo), Joao Neves - Desire Doue (52. Bradley Barcola), Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele.

Żółte kartki: Alexis Mac Allister, Ibrahima Konate.

Sędziował: Maurizio Mariani (Włochy).