SVG Lueneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gdzie obejrzeć? transmisja TV i stream online

Siatkówka

SVG Lueneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza to pierwszy mecz finałowy Pucharu CEV. Gdzie oglądać mecz? Sprawdź szczegóły transmisji.

Grupa siatkarzy w czerwonych strojach świętuje zwycięstwo.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć SVG Lueneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza w finale CEV Cup?

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w Pucharze CEV. W finale męskich rozgrywek mierzą się SVG Lueneburg i Gas Sales Bluenergy Piacenza. Rywalizacja składa się z dwóch spotkań, a pierwsze odbędzie się w Niemczech.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wiemy, gdzie siatkarze rozpoczną sezon kadrowy! Tam zagra reprezentacja Polski

 

W półfinale Lueneburg okazał się lepszy od VC Greenyard Maaseik. Piacenza wyeliminowała natomiast ACH Volley Lublana.

 

Dla obu zespołów to pierwsza bezpośrednia potyczka w historii.

 

Przed rokiem Puchar CEV padł łupem Ziraatu Bankkart Ankara. Turcy triumfowali w finale nad Asseco Resovią Rzeszów.

 

Transmisja meczu SVG Lueneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza w środę 15 kwietnia w Polsat Sport 3 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:50.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jelena Blagojević: Wiem, że mecz komentował pan Marek Magiera i w imieniu zespołu składam mu kondolencje
Zobacz także

Drugi półfinał Tauron Ligi rozstrzygnięty! Kto zagra o siatkarskie złoto?

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 