SVG Lueneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gdzie obejrzeć? transmisja TV i stream online

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w Pucharze CEV. W finale męskich rozgrywek mierzą się SVG Lueneburg i Gas Sales Bluenergy Piacenza. Rywalizacja składa się z dwóch spotkań, a pierwsze odbędzie się w Niemczech.

W półfinale Lueneburg okazał się lepszy od VC Greenyard Maaseik. Piacenza wyeliminowała natomiast ACH Volley Lublana.

Dla obu zespołów to pierwsza bezpośrednia potyczka w historii.

Przed rokiem Puchar CEV padł łupem Ziraatu Bankkart Ankara. Turcy triumfowali w finale nad Asseco Resovią Rzeszów.

Transmisja meczu SVG Lueneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza w środę 15 kwietnia w Polsat Sport 3 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:50.

