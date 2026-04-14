Przełomowa decyzja Włochów! Pierwszy raz w historii

W 2028 roku impreza zostanie przeniesiona do północnych Włoch i odbędzie się na trawie.

- Nabyliśmy turniej ATP 250 w Brukseli. Będzie on należał do nas od 2028 roku. Wszystkie dokumenty zostały podpisane i musimy tylko uiścić kwotę transakcji w ciągu 30 dni. Przekształcimy go w turniej na kortach trawiastych. Będzie odbywać się w czerwcu, prawdopodobnie w północnych Włoszech - powiedział prezes włoskiej federacji (FITP) Angelo Binaghi na konferencji prasowej, przy okazji turnieju WTA Masters 1000 w Rzymie.

Koszt transakcji nie został ujawniony. Wiadomo jednak, że oprócz lokalizacji zmieni się termin rozgrywania turnieju i nawierzchnia kortów.

- Po raz pierwszy we Włoszech odbędzie się turniej na trawie. Ponieważ żaden klub nie posiada obecnie kortów trawiastych, nie wiem jeszcze, gdzie się odbędzie. Mamy jeszcze czas. Jednak ze względu na klimat, zorganizujemy turniej w drugim tygodniu czerwca, po Roland Garros - dodał Binaghi.

Belgijski turniej European Open jest w kalendarzu ATP od 2016 roku. Początkowo odbywał się w Antwerpii, a w 2025 roku przeniesiono go do Brukseli. Zwycięzcą poprzedniej edycji był Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, który w finale pokonał Czecha Jiriego Leheckę

