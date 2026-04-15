Co za wpadka mistrza świata! Nie zagra w tegorocznych MŚ

Brecel w 2023 roku sięgnął po tytuł mistrza świata. 31-letni dziś Belg od lat uznawany był za wielki talent i trzy lata temu dopiął swego, sięgając po końcowy triumf w najbardziej prestiżowej snookerowej imprezie. Właśnie wtedy był na swoim najwyższym miejscu w światowym rankingu - plasował się wówczas na drugiej lokacie.

Mistrzostwa świata w snookerze 2026. Kiedy mecze? Drabinka

Od tamtej pory Brecel jest jednak w coraz słabszej formie. Dość powiedzieć, że aktualnie zajmuje 46. miejsce w rankingu. Żeby awansować do tegorocznych mistrzostw świata, musiał rywalizować w kwalifikacjach. Jak się okazało - nieskutecznie. Brecel odpadł w ostatniej rundzie eliminacji, przegrywając 5:10 z Walijczykiem Jakiem Jonesem.

Ostatniej rundy eliminacji w środę nie przebrnął też między innymi Jack Lisowski. Anglik, aktualnie 18. zawodnik światowego rankingu, przegrał 5:10 z Chińczykiem He Guoqiangem i nie zagra w tym roku w Crucible Theatre.

W tym roku turniej będzie wyjątkowy dla polskich kibiców - po raz pierwszy w historii w MŚ zagra reprezentant Polski, Antoni Kowalski.

Turniej zostanie rozegrany w dniach 18 kwietnia - 4 maja.