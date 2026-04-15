Mistrzostwa świata w snookerze 2026. Kiedy mecze? Drabinka

Bartłomiej SzulgaInne

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w snookerze 2026. W tym roku turniej będzie wyjątkowy dla polskich kibiców - po raz pierwszy w historii w MŚ zagra reprezentant Polski, Antoni Kowalski. Jak wygląda drabinka MŚ w snookerze 2026? Kiedy są mecze? Z kim zagra Kowalski?

Młody mężczyzna w czarnej koszuli trzyma puchar snookerowy.
fot. Facebook
Czas na najważniejszy turniej w snookerowym kalendarzu. W tym roku w zmaganiach po raz pierwszy udział weźmie reprezentant Polski - Antoni Kowalski w znakomitym stylu przeszedł eliminacje i zakwalifikował się do turnieju głównego. To wielki sukces 22-letniego zawodnika również dlatego, że dzięki temu utrzymał miejsce w main tourze na kolejny sezon.

 

Mistrzowskiego tytułu z zeszłego roku broni Chińczyk Zhao Xintong. 29-latek został tym samym pierwszym zawodnikiem z Azji, który wygrał najbardziej prestiżowy snookerowy turniej.

Mistrzostwa świata w snookerze 2026. Kiedy mecze?

Kiedy mecze mistrzostw świata w snookerze 2026? Turniej zostanie rozegrany w dniach 18 kwietnia - 4 maja. Właśnie na początku maja przekonamy się, kto tym razem wygra MŚ w snookerze.

Mistrzostwa świata w snookerze 2026. Drabinka

Drabinka mistrzostw świata w snookerze 2026 zostanie rozlosowana w czwartek 16 kwietnia. Wówczas dowiemy się, z kim zmierzy się między innymi Antoni Kowalski. Jako kwalifikant może trafić na dowolnego zawodnika z TOP16 światowego rankingu.

Mistrzostwa świata w snookerze 2026. Program

Program MŚ w snookerze 2026 jak zawsze będzie niezwykle ciekawy i interesujący. Przypomnijmy, że w początkowych fazach turnieju zawodnicy rywalizują w formule do 10 wygranych partii. W kolejnych rundach liczba potencjalnych frejmów zwiększa się.

Antoni Kowalski w mistrzostwach świata w snookerze 2026

Antoni Kowalski zmagania w MŚ w snookerze 2026 rozpocznie od pierwszej rundy. Już teraz przeszedł do historii jako pierwszy Polak, który zagra w legendarnym Crucible Theatre. Jak poradzi sobie 22-latek z Zielonej Góry?

Mistrzostwa świata w snookerze 2026. Wyniki meczów

Wyniki meczów mistrzostw świata w snookerze można śledzić na stronie polsatsport.pl pod TYM LINKIEM.

Przejdź na Polsatsport.pl
ANTONI KOWALSKIINNEPOZOSTAŁERONNIE OSULLIVANSNOOKER
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 