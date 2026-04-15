Dwukrotny mistrz olimpijski kończy karierę! Poważne problemy zdrowotne w tle

Pochodzący z Odense zawodnik triumfował w grze pojedynczej w igrzyskach w Tokio (2021) i Paryżu (2024), a w Rio de Janeiro (2016) wywalczył brązowy medal. Trzykrotnie stanął również na podium mistrzostw świata, w tym dwa razy na najwyższym stopniu (2017, 2022). Jego kolekcję sukcesów uzupełniają m.in. trzy tytuły mistrza Europy (2016, 2018, 2022).

ZOBACZ TAKŻE: Polska mistrzyni świata w nowym klubie! "Długo wyczekiwany moment"

Axelsen, który przygodę z badmintonem rozpoczął, mając sześć lat, a w wieku 17 już grał w kadrze narodowej, decyzję o zakończeniu kariery uzasadnił "nawracającymi problemami z plecami", które uniemożliwiają mu "treningi i grę na najwyższym poziomie".

"Zaakceptowanie tej sytuacji było niezwykle trudne. Ale osiągnąłem punkt, w którym moje ciało nie pozwala mi już na więcej" – napisał na profilu internetowym badmintonista, który przez 183 tygodnie był liderem światowego rankingu.

"Osiągnąłem wszystko, o czym marzyłem, a nawet więcej" – podkreślił.

Ostatni mecz rozegrał w listopadzie w międzynarodowych mistrzostwach Francji.

"Chociaż to pożegnanie Viktora Axelsena jako badmintonisty, to nie żegnam się z tym sportem na zawsze" - podsumował Duńczyk.

KP, PAP