Flick przemówił po odpadnięciu Barcelony. Zwrócił uwagę na jedną rzecz

Barcelona znajdowała się w trudnym położeniu przed rewanżem na Wanda Metropolitano. Mimo to drużyna Roberta Lewandowskiego (wszedł na boisko w 68. minucie) i Wojciecha Szczęsnego (był rezerwowym) prowadziła już od piątej minuty. Piłkę na własnej połowie stracił Francuz Clement Lenglet. Ferran Torres podał do Lamine'a Yamala, który pokonał argentyńskiego bramkarza Juana Musso. W 24. min Dani Olmo asystował przy golu Torresa na 2:0.

Atletico wygrało jednak w dwumeczu, gdyż pomocnik Marcos Llorente w 31. min dośrodkował do Nigeryjczyka Ademoli Lookmana, który zdobył bramkę na 1:2.

- Zagraliśmy fantastyczną pierwszą połowę. Powinniśmy strzelić więcej goli, to oczywiste. Potem straciliśmy bramkę, czego nie zakładaliśmy, ale taki jest futbol. Musimy to zaakceptować. Jeśli obejrzysz te dwa mecze jeszcze raz, to zasłużyliśmy na awans do półfinału - powiedział Hansi Flick, trener Barcelony, na konferencji prasowej.

Druga połowa była bardzo emocjonująca, jednak nadzieje Barcelony zniweczyła czerwona kartka dla obrońcy Erica Garcii, który sfaulował rywala wbiegającego na tzw. czystą pozycję.

- Teraz naszym celem jest wygranie ligi. Wszyscy są teraz smutni, ale musimy wyciągnąć wnioski - dodał Flick.

Kolejnym rywalem „Los Colchoneros” będzie Arsenal lub Sporting Lizbona (ich mecz w środę). Bliżej awansu są „Kanonierzy”, którzy w Lizbonie wygrali 1:0 po golu Niemca Kaia Havertza.

Atletico awansowało do półfinału Ligi Mistrzów pierwszy raz od sezonu 2016/17. Zespół trenera Diego Simeone w 2014 i 2016 roku przegrał z Realem Madryt w finale.