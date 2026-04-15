Kolejna gwiazda rozstała się z Jastrzębskim Węglem! "To był niesamowity krok"

Anton Brehme (rocznik 1999) jest środkowym reprezentacji Niemiec. W swej karierze występował w niemieckich klubach VC Olympia (2017-19), SVG Luneburg (2019-20) oraz Berlin Recycling Volleys (2020-23). W 2023 roku trafił na jeden sezon do włoskiej Modeny. W czerwcu 2024 roku został oficjalnie siatkarzem Jastrzębskiego Węgla.

Grał w tej drużynie przez dwa sezony. Wystąpił w 63 meczach PlusLigi, zdobywając łącznie 585 punktów. Największe sukcesy w barwach jastrzębian to Puchar Polski oraz trzecie miejsce w Lidze Mistrzów, wywalczone w 2025 roku.

"Z punktu widzenia mojej kariery przyjazd z Włoch do Polski był niesamowitym krokiem. Szczególnie ten poprzedni sezon był niezwykły. Z kolei, ten właśnie zakończony, był trudny tak dla mnie, jak i dla wszystkich wokół. Ale pozytywem była grupa, którą stworzyliśmy w szatni oraz fani, którzy cały czas nas wspierali" – powiedział Brehme na pożegnanie z klubem.