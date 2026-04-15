Liga Mistrzów: Arsenal - Sporting. Relacja live i wynik na żywo

Czas na rewanżowe spotkania w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. W jednym z nich o miejsce w najlepszej czwórce trwającej edycji rozgrywek rywalizują Arsenal i Sporting.

ZOBACZ TAKŻE: 24 lata czekania! San Marino z historyczną wygraną

Pierwsze starcie odbyło się przed tygodniem w Lizbonie. Tam lepsi okazali się piłkarze z Londynu, którzy triumfowali 1:0. Bramkę dla "Kanonierów" dopiero w 91. minucie zdobył Niemiec Kai Havertz.

Jeśli chodzi o zmagania ligowe, Arsenal zaliczył ostatnio wpadkę. Podopieczni Hiszpana Mikela Artety ulegli na własnym terenie 1:2 Bournemouth. Tym samym obecnie ich przewaga nad drugim w tabeli Premier League Manchesterem City wynosi sześć punktów. "Obywatele" mają na swoim koncie jednak mecz mniej.

Sporting również walczy o mistrzostwo kraju. Drużyna prowadzona przez Portugalczyka Ruia Borgesa plasuje się na drugiej pozycji w Liga Portugal, tracąc do pierwszego FC Porto pięć "oczek". Ekipa Pietuszewskiego, Bednarka i Kiwiora rozegrała dotychczas jedno spotkanie więcej.

