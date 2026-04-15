Liga Mistrzów: Bayern Monachium - Real Madryt. Relacja live i wynik na żywo

Bayern Monachium - Real Madryt to rewanżowy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo meczu Bayern Monachium - Real Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Czas na rewanżowe spotkania w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. W jednym z nich o miejsce w najlepszej czwórce trwającej edycji rozgrywek rywalizują Bayern Monachium i Real Madryt.

 

Pierwsze starcie odbyło się przed tygodniem na Santiago Bernabeu. Tam lepsi okazali się piłkarze z Niemiec, którzy triumfowali 2:1. Bramki dla Bawarczyków zdobyli Kolumbijczyk Luis Diaz i Anglik Harry Kane. Dla "Królewskich" trafił Francuz Kylian Mbappe.

 

Jeśli chodzi o zmagania ligowe, Bayern zmierza po tytuł mistrzowski. Podopieczni Belga Vincenta Kompany'ego są liderem Bundesligi i nad drugą Borussią Dortmund mają 12 punktów przewagi.

 

Real natomiast w ostatnim czasie przegrał z Mallorcą i zremisował z Gironą. Tym samym strata ekipy prowadzonej przez Hiszpana Alvaro Arbeloę do Barcelony w LaLiga wzrosła do dziewięciu "oczek".

 

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 