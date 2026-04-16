Bartosz Bednorz skomentował brak powołania do kadry. "Decyzja niezwiązana z problemami zdrowotnymi"

W czwartek 16 kwietnia selekcjoner Nikola Grbić ogłosił szeroką listę zawodników, z którymi rozpocznie współpracę w sezonie 2026. Znalazło się na niej aż 37 nazwisk.

Jeśli chodzi o nieobecnych, na liście nie ma między innymi Bartosza Kurka, Norberta Hubera czy Bartosza Bednorza. Przyjmujący zabrał na ten temat głos, zamieszczając na swoich mediach społecznościowych oficjalne oświadczenie.

"Drodzy Kibice, zawsze byliście i jesteście ogromną częścią mojej drogi, dlatego chcę, żebyście usłyszeli to ode mnie. Jak już wiecie, moje nazwisko nie pojawiło się na liście powołań w nadchodzącym sezonie reprezentacyjnym. I choć nie należała do łatwych, to moja świadoma i przemyślana decyzja, niezwiązana z żadnymi problemami zdrowotnymi. Jeśli ten sezon mnie czegoś nauczył, to przede wszystkim tego, jak ważne jest to, żeby się czasem zatrzymać i spojrzeć na wszystko z dystansu. Ostatni czas pozwolił mi poukładać wiele rzeczy. Przypomniał mi, jak ważne są te, które często schodzą na drugi plan: relacje, bliskość, miłość, obecność. Jak ważne jest życie poza boiskiem i ludzie, którzy są obok, nawet wtedy, gdy wszystko inne pędzi. Reprezentowanie kraju zawsze było dla mnie ogromnym zaszczytem i czymś, co traktowałem najpoważniej, jak tylko potrafię, oddając całe swoje serce. Dlatego wiem, że żeby wciąż dawać z siebie 100%, czasem trzeba umieć się na chwilę zatrzymać. To etap, po którym chcę wrócić silniejszy, zarówno na boisku, jak i poza nim. Trzymam kciuki za chłopaków i będę ich wspierał z całego serca. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają i rozumieją więcej, niż widać na pierwszy rzut oka" - napisał przyjmujący.

Bednorz w kadrze zadebiutował w 2015 roku. W 2023 roku sięgnął po złoto mistrzostw Europy. Aktualnie broni barw PGE Projektu Warszawa. W przeszłości grał między innymi w Skrze Bełchatów czy ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

BS, Polsat Sport