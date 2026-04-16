Gdzie obejrzeć Galę Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego "Kryształowa Płoza"?

W piątek, 17 kwietnia, odbędzie się uroczysta Gala Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego "Kryształowa Płoza". Wydarzenie to będzie oficjalnym podsumowaniem sezonu 2025/2026, podczas którego wyróżnieni zostaną najlepsi zawodnicy, trenerzy oraz osoby na co dzień wspierające rozwój tej dyscypliny w kraju.

ZOBACZ TAKŻE: Polski wicemistrz olimpijski zaskoczył w rozmowie o Lewandowskim. "Nie jestem fanem"

Ostatnie dwanaście miesięcy dostarczyło polskim kibicom mnóstwo radości i z pewnością można je zaliczyć do niezwykle udanych. Nasi reprezentanci regularnie bili rekordy kraju oraz stawali na podiach zawodów Pucharu Świata, a także najważniejszych imprez europejskich i międzynarodowych.

Punktem kulminacyjnym minionego sezonu były jednak zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026, których wspomnienie zajmie szczególne miejsce podczas zbliżającej się gali. Polacy przywieźli stamtąd jeden krążek w łyżwiarstwie szybkim. Władimir Semirunnij wywalczył srebro w biegu na 10 000 metrów, zdobywając tym samym pierwszy od 2014 roku olimpijski medal dla Polski w tej dyscyplinie.

Gala Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego "Kryształowa Płoza". Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Gala Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego "Kryształowa Płoza" odbędzie się w piątek, 17 kwietnia. Transmisja w Polsacie Sport Extra 3, na platformie Polsat Box Go, a także na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

