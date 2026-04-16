Jan Bednarek wyrzucony z boiska! Czerwona kartka już po kilku minutach (WIDEO)
Jan Bednarek dostał czerwoną kartkę już na samym początku meczu Nottingham Forest - FC Porto. Reprezentant Polski wyleciał z boiska w ósmej minucie rewanżowego meczu 1/4 finału Ligi Europy.
Jan Bednarek otrzymał czerwoną kartkę po analizie VAR
Bednarek sfaulował napastnika gospodarzy, Chrisa Wooda. Sędzia obejrzał sytuację przy pomocy systemu VAR i zdecydował, że Bednarek powinien dostać czerwoną kartkę.
Spotkanie na ławce rezerwowych rozpoczął inny z Polaków grających w Porto, Jakub Kiwior. Poza kadrą znalazł się natomiast Oskar Pietuszewski, który nie jest zgłoszony do europejskich pucharów.
Niedługo potem przedstawiciel Premier League wyszedł na prowadzenie. Gola na 1:0 strzelił Morgan Gibbs-White.
Po kilku minutach Wood opuścił boisko - zmienił go Igor Jesus.
W pierwszym meczu było 1:1.
Czerwona kartka Jana Bednarka:
