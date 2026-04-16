Jan Bednarek wyrzucony z boiska! Czerwona kartka już po kilku minutach (WIDEO)

Piłka nożna

Jan Bednarek dostał czerwoną kartkę już na samym początku meczu Nottingham Forest - FC Porto. Reprezentant Polski wyleciał z boiska w ósmej minucie rewanżowego meczu 1/4 finału Ligi Europy.

Sędzia pokazuje czerwoną kartkę.
fot. Polsat Sport
Jan Bednarek otrzymał czerwoną kartkę po analizie VAR

Bednarek sfaulował napastnika gospodarzy, Chrisa Wooda. Sędzia obejrzał sytuację przy pomocy systemu VAR i zdecydował, że Bednarek powinien dostać czerwoną kartkę.

 

Liga Europy. Pary półfinałowe

 

Spotkanie na ławce rezerwowych rozpoczął inny z Polaków grających w Porto, Jakub Kiwior. Poza kadrą znalazł się natomiast Oskar Pietuszewski, który nie jest zgłoszony do europejskich pucharów.

 

Niedługo potem przedstawiciel Premier League wyszedł na prowadzenie. Gola na 1:0 strzelił Morgan Gibbs-White.

 

Po kilku minutach Wood opuścił boisko - zmienił go Igor Jesus.

 

W pierwszym meczu było 1:1.

Czerwona kartka Jana Bednarka:

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FC PORTOJAN BEDNAREKLIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

