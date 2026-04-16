Liga Europy. Pary półfinałowe
Za nami rozstrzygnięcia w ćwierćfinałach Ligi Europy. Jak zatem wyglądają półfinałowe pary tych rozgrywek? Kto zagra w półfinałach LE w sezonie 2025/2026?
Trofeum za wygranie Ligi Europy
Za nami pierwszy z czterech rewanżowych meczów ćwierćfinałowych piłkarskiej Ligi Europy. Po zakończeniu wszystkich dzisiejszych spotkań poznamy pary półfinałowe tych rozgrywek. W grze pozostaje jeszcze czterech reprezentantów Polski: Jan Bednarek i Jakub Kiwior (FC Porto), Łukasz Skorupski (Bologna) oraz Matty Cash (Aston Villa).
Tegoroczny finał Ligi Europy zostanie rozegrany 20 maja w tureckim Stambule na obiekcie Tupras Stadyumu.
Przypomnijmy, że w obecnej edycji rozgrywek nie wystąpił żaden polski klub.
Półfinałowe pary Ligi Europy. Kto zagra?
SC Braga/Real Betis - SC Freiburg
Nottingham Forest/FC Porto - Bologna/Aston Villa
