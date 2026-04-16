Liga Europy: Aston Villa - Bologna. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Aston Villa - Bologna to rewanżowy mecz ćwierćfinałowy Ligi Europy. Relacja live i wynik na żywo meczu Aston Villa - Bologna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Czas na rewanżowe spotkania w ćwierćfinałach Ligi Europy. W jednym z nich o miejsce w najlepszej czwórce trwającej edycji rozgrywek rywalizują Aston Villa i Bologna.

 

Pierwsze starcie odbyło się przed tygodniem we Włoszech. Tam lepsi okazali się piłkarze z Anglii, którzy triumfowali 3:1. Bramki dla przyjezdnych zdobyli Ezri Konsa i dwie Ollie Watkins. Dla gospodarzy trafił Jonathan Rowe.

 

W szeregach Aston Villi znajduje się reprezentant Polski Matty Cash. Podstawowym bramkarzem Bolognii jest natomiast Łukasz Skorupski, który jednak leczy kontuzję.

 

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ASTON VILLABOLOGNALELE 2025/26LIGA EUROPYLIGA EUROPY 2025/26ŁUKASZ SKORUPSKIMATTY CASHPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 