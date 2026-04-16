Liga Europy: Nottingham Forest - FC Porto. Relacja live i wynik na żywo
Nottingham Forest - FC Porto to rewanżowy mecz ćwierćfinałowy Ligi Europy. Relacja live i wynik na żywo meczu Nottingham Forest - FC Porto na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.
Czas na rewanżowe spotkania w ćwierćfinałach Ligi Europy. W jednym z nich o miejsce w najlepszej czwórce trwającej edycji rozgrywek rywalizują Nottingham Forest i FC Porto.
Pierwsze starcie odbyło się przed tygodniem w Portugalii. Tam padł remis 1:1. Bramkę dla gospodarzy zdobył Brazylijczyk William Gomes, a wynik golem samobójczym ustalił Portugalczyk Martim Fernandes.
W szeregach "Smoków" znajdują się dwaj reprezentanci Polski - Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Oskar Pietuszewski nie został zgłoszony do Ligi Europy.
Relacja live i wynik na żywo meczu Nottingham Forest - FC Porto na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.