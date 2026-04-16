Liga Konferencji UEFA: RC Strasbourg - FSV Mainz 05. Relacja live i wynik na żywo

RC Strasbourg - FSV Mainz 05 to rewanżowy mecz ćwierćfinałowy Ligi Konferencji. Relacja live i wynik na żywo meczu RC Strasbourg - FSV Mainz 05 na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Czas na rewanżowe spotkania w ćwierćfinałach Ligi Konferencji. W jednym z nich o miejsce w najlepszej czwórce trwającej edycji rozgrywek rywalizują RC Strasbourg i FSV Mainz 05.

 

Pierwsze starcie odbyło się przed tygodniem w Niemczech. Tam lepsi okazali się gospodarze, którzy triumfowali 2:0. Bramki zdobyli Japończyk Kaishu Sano i Austriak Stefan Posch.

 

W kadrach obu zespołów obecni są Polacy. W barwach Strasbourga występuje Maxi Oyedele, natomiast w szeregach Mainz znajduje się Kacper Potulski.


