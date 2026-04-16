Polski siatkarz znów najlepszy, ale to za mało. Sensacja stała się faktem

Ekipa z północnej części kraju była prawdziwą rewelacją sezonu zasadniczego. Spartak do ostatniej kolejki bił się o zakończenie pierwszej części rozgrywek na pierwszym miejscu, ale po porażce 1:3 z Radnickim Nisz uplasował się na 3. pozycji w tabeli.

Duża w tym zasługa Jakuba Ziobrowskiego, który był prawdziwym liderem drużyny, regularnie kończąc mecze z dorobkiem 20 i więcej punktów. Wychowanek AKS Resovii Rzeszów prezentował się tak kapitalnie, że media na Bałkanach pisały wprost, że nawet gdyby przygoda Polaka z Suboticą zakończyła się nawet po jednym sezonie, pozostanie on w pamięci kibiców na lata.

Drużyna mistrza świata U-21 z 2017 roku była zdecydowanym faworytem ćwierćfinałowej rywalizacji z Vojvodiną Nowy Sad, która fazę zasadniczą zakończyła na 6. miejscu w tabeli. Potwierdził to również pierwszy mecz, w którym Spartak wręcz zdemolował rywali 3:0, wygrywając poszczególne partie do 10, 10 i 19.

Dwa kolejne starcia należały jednak do Vojvodiny, która najpierw zaprezentowała niewiarygodną wręcz formę na zagrywce, notując w wygranym 3:1 drugim spotkaniu aż 16 asów serwisowych, a następnie pokonała zespół z Suboticy w decydującym spotkaniu 3:2. Mecz życia rozegrał środkowy "Starej Damy" Stefan Kokeza, który zdobył 25 punktów (w tym 7 blokiem), a kolejne 24 dołożył... były zawodnik Spartaka, przyjmujący Marko Radosavljević.

Zespołowi z Suboticy nie pomógł nawet kolejny świetny występ Ziobrowskiego, który był najlepiej punktującym graczem drużyny zarówno w drugim, jak i trzecim meczu. W tym decydującym Polak zanotował 21 "oczek" (w tym 7 blokiem), ale było to za mało, by przechylić szalę zwycięstwa na korzyść klubu z północy Serbii.

W półfinale fazy play-off Vojvodina zmierzy się z Crveną zvezdą Belgrad. Drugą parę tworzą Radnicki Nisz i Karadjordje Topola.